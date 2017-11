Beroerd zicht en een hoop gepiep, check jij je ruitenwissers wel?

Nu de eerste nachtvorstjes zich aandienen, veranderen de snelwegen in pekelbanen. Het opspattend water is verzadigd met strooizout, dat als een wit-bruine waas op de autoruit achterblijft. En ook bij de stortbuien van afgelopen weken krijgen versleten wissers de voorruit niet watervrij. Tom Huyskens van BOVAG: ,,In die extreme omstandigheden zie je dat je al veel eerder had moeten vervangen. Het is gemakzucht. Je zíet letterlijk dat het niet goed is, maar je moet extra langs de garage en dat is maar lastig.''

Quote Hert is ogenschijnlijk het meest eenvoudige onderdeel van een auto, maar dat stripje rubber is van levensbelang Tom Huyskens van BOVAG Uit onderzoek van Markteffect onder 1.026 automobilisten in opdracht van BOVAG blijkt dat slechts 4 procent de ruitenwissers na een vaste periode vervangt. Bijna 80 procent van de automobilisten koopt pas nieuwe als strepen op de ruit zichtbaar worden, piepende of schrapende geluiden te horen zijn, het rubber geheel loslaat of wanneer de ruitenwissers bij de APK worden afgekeurd. Versleten ruitenwissers staan in de top 5 van afkeurpunten bij de APK.

,,Zeker in dit jaargetijde is het heel belangrijk om te zien en gezien te worden. Dus zorg dat je ruitenwissers en verlichting in orde zijn'', zegt ook Annelies Tichelaar van de ANWB. ,,Als ze strepen trekken, over je voorruit stuiteren of piepen, dan moet je ernaar laten kijken.'' Mogelijk spelen ook de kosten mee, een nieuwe set kost zo'n drie tientjes. ,,Verkeerde zuinigheid'', zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. ,,Als je je gezonde verstand gebruikt, weet je dat ook. Het is in deze tijd van het jaar heel gevaarlijk als je rijdt in een auto waarvan de ruitenwisser als een soort hark over je voorruit gaat.''

Verblind

Door slecht schoon gewiste ruiten wordt ook het licht van tegenliggers verstrooid tot een verblindende vlek. Huyskens: ,,Mensen onderschatten het belang van een goede ruitenwisser. Dat is ogenschijnlijk het meest eenvoudige onderdeel van een auto, maar dat stripje rubber is van levensbelang.'' Er zijn geen statistieken bekend van het aantal ongevallen in regenachtig weer die veroorzaakt werden door beperkt zicht. De politie registreert die niet.

Na 12 tot 15 maanden heeft een wisser zijn beste tijd gehad, stelt BOVAG. Het synthetische rubber is dan uitgehard en het aantal het strepen op de voorruit neemt drastisch toe. Veel automobilisten zien het belang er niet van in. Een kwart, zo blijkt uit het BOVAG-onderzoek, wacht zelfs met vervangen totdat de auto erop wordt afgekeurd. Volgens de brancheorganisatie zijn dan vooral nieuwe auto's een risico, want een nieuwe benzineauto hoeft pas na vier jaar voor het eerst naar de APK en een diesel pas na drie jaar. Ook al wordt er niet veel mee in de regen gereden, dan nog slijt de wisser onder invloed van uv-straling.

Niet nadenken

,,Mensen denken er niet over na'', zegt Benjamin van Rompaey van ruitenwissermaker Bosch. ,,Ze denken dat vervanging standaard onderdeel is van het auto-onderhoud, maar dat is niet altijd het geval. Wij zeggen tegen mensen die veel op de weg zijn en optimaal zicht willen, dat ze de wissers elke zes maanden moeten vervangen.''

Uit het onderzoek van BOVAG blijkt nochtans dat automobilisten het wel belangrijk vinden om de ruitenwissers te vervangen. 40 procent wil dat elk jaar voor de winter doen en 18 procent zelfs elke zes maanden. Maar ze dóen het niet.

Stickertje

Veel ruitenwissers zijn voorzien van een geheugensteuntje voor de slijtage. Ze zijn voorzien van een stickertje dat geleidelijk van zwart naar geel verkleurt. Het gros van de automobilisten heeft echter geen benul waar dit hulpmiddel voor dient; 5 procent denkt dat de sticker een indicator is voor de buitentemperatuur.

Een gemiddelde wisser zwiept 150.000 keer over de voorruit, zegt de ANWB. Daarna is het rubbertje versleten. De levensduur verlengen kan met een beetje zorg, stelt Van Rompaey van Bosch. ,,De wisser níet op de voorruit laten vallen na het autowassen, bladeren eronder verwijderen en nooit de wissers het ijs van de voorruit laten wissen in plaats van krabben. Want dan gaat het rubber echt stuk.''