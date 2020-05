Bingo! Nieuwe vondst versterkt Nijmeegse ‘werelderfgoedaanvraag’ voor Romeins aquaduct

NIJMEGEN - Een belangrijk puzzelstuk is op zijn plaats gevallen door de ontdekking van een deel van de Romeinse waterleiding aan de Bosweg in Nijmegen. De gracht die archeologen van de gemeente Nijmegen onlangs vonden in een privé-tuin aan de Bosweg, ondersteunt een aanvraag voor erkenning van het aquaduct van Berg en Dal als Unesco-werelderfgoed.