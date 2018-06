Binnen 48 uur afspraak en diagnose bij nieuw hartcentrum in Nijmegen

Deze mensen ondergaan straks bij het nieuwe hartcentrum op dezelfde dag verschillende onderzoeken, worden door een cardioloog gezien en gaan met een diagnose en behandelplan op zak naar huis. Dat behandelplan kan inhouden terug naar de huisarts, of door naar een van de hartspecialisten van het CWZ (Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis) of Radboudumc.



De samenwerking tussen de ziekenhuizen is volgens cardioloog Marc Brouwer van het Radboudumc 'heel bijzonder'. ,,Je hebt wel op zichzelf staande diagnostische centra, maar daar zijn geen dokters die ook in het ziekenhuis werken waarnaar ze doorverwijzen'', vertelt hij. ,,We pakken de expertise van beide ziekenhuizen mee'', zegt zijn collega Marc Gomes van het CWZ.



De nieuwe hartpoli wordt ingericht in een gebouw naast de hoofdingang van het CWZ aan de Weg door Jonkerbos in Nijmegen en opent maandag 2 juli.