Binnen een dag leegstaand huis opgeknapt voor op de vlucht geslagen Oekraïners

Ze kwamen in Groesbeek terecht dankzij Eric Zigenhorn en Jan-Toine van Hooft van de Stichting Firefighters United NL. ,,Onze stichting heeft al een paar jaar een project in Oekraïne. We verzamelen hier afgeschreven brandweermaterialen en brengen die naar Oekraïne. Ook geven we instructie daarbij.” Dat gebeurt in zes regio’s in Oekraïne.