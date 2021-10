Binnenkort mogelijk stappen met coronapolsbandje in Nijmegen: ‘De voornaamste vraag is op welke dagen?’

Druiven­pluk Groesbeek in volle gang: oogst dit jaar wat minder

12 oktober GROESBEEK - In de wijngaarden in Groesbeek zijn de druivenplukkers momenteel druk bezig. De druivenpluk is in volle gang. Vorige week werd in de meeste wijngaarden ‘rood’ geplukt, deze week zijn de witte druiven aan de beurt.