Bioscoop CineMec verder als Pathé Nijmegen

DOWN THE RABBIT HOLE Hoe boek je wereldsterren als Nick Cave en Queens of the Stone Age?

7 december EWIJK - Down The Rabbit Hole heeft het grootste affiche in het vijfjarig bestaan van het festival. Met Queens of the Stone Age en Nick Cave heeft het festival op dit moment dezelfde headliners als het Belgische rockfestijn Rock Werchter, dat afgelopen jaar in vier dagen 340.000 bezoekers trok.