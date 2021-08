Bisschop tussen strobalen en kisten bij jubileummis voor regioboeren in Nijmegen

Met die mis - een zogenaamde oogstdankviering - wil de ZLTO-afdeling Rijk van Nijmegen zondagochtend stilstaan bij het 125-jarig jubileum van de boerenbelangenclub. Bij de viering zal ook het schuttersgilde uit Niftrik aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is verplicht.



Mogelijk blijft het qua jubileumfeesten niet bij een mis. Als de coronaregels het toelaten, volgt later dit jaar wellicht nog een groter feestelijk event, laat vicevoorzitter Chris Poelen (Groesbeek) namens ZLTO Rijk van Nijmegen weten.



Belangen steeds groter

,,Het aantal boeren wordt kleiner, maar de belangen steeds groter”, benadrukt Poelen de betekenis van het ZLTO-werk. ,,Stikstof, natuurbeleid, duurzaamheid: er speelt van alles. Het blijft belangrijk om als boeren samen onze stem te laten horen.”



ZLTO heeft ruim 12.000 leden en is in 1999 ontstaan na een fusie tussen meerdere boerenbelangengroepen. Een van de voorlopers - de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) - werd in 1896 opgericht. Dat jubileum wordt dit jaar gevierd.