Bod van 40 miljard, aandeeelhouder NXP haalt er de neus voor op

NIJMEGEN - Eigenlijk had er sinds 1 januari al 'Qualcomm' op de gigantische gevel van de NXP-fabriek in Nijmegen moeten staan. Maar het wil maar niet vlotten met de overname van de chipfabrikant, omdat het bod van de Amerikanen inmiddels ruimschoots is ingehaald door de koers. En dan is er ook nog Brussel.

Vandaag sluit - opnieuw - een termijn waarin aandeelhouders hun belang in NXP aan kunnen bieden aan de potentiële nieuwe eigenaar, Qualcomm.

Stijging

De Amerikanen deden eind 2016 een bod van een kleine 40 miljard dollar op de chipfabrikant, oftewel 110 dollar per aandeel. Dat bedrag lag destijds hoger dan de koers, maar daar is in de loop van 2017 verandering in gekomen. En de stijging zet alleen maar door; een aandeel NXP kost nu 119 dollar.

De Europese Commissie kondigde na het bod aan een onderzoek in te stellen naar de voorgenomen overname. 'Brussel' vreesde dat het samengaan van de bedrijven tot hogere prijzen en minder innovatie in de halfgeleiderindustrie zou leiden. Inmiddels lijkt het erop dat de commissie groen licht gaat geven, maar het definitieve besluit daarover is uitgesteld tot medio maart.

Geen zin

Ondertussen ging de koers van NXP omhoog, en werd het bod van Qualcomm ingehaald door de actuele aandelenprijs. Steeds meer beleggers, die aanvankelijk akkoord waren gegaan met de overname, trokken hun aandelen terug.



In december, toen de vorige aanmeldtermijn sloot, werd nog maar 2 procent van de aandelen aangeboden, terwijl Qualcomm 80 procent nodig heeft. Daar zal vandaag niet ineens 78 procent bijgekomen zijn.



,,Het is een overname die gepaard gaat met veel moeilijkheden", zegt beursanalist Corné van Zeijl. ,,Qualcomm wil NXP graag inlijven, maar aandeelhouders hebben er nu gewoon geen zin in. En geef ze eens ongelijk. Waarom zou je je aanmelden, als de koers zo veel hoger ligt?’’ Van Zeijl en collega-deskundigen weten: De Amerikanen moeten zich terugtrekken, of zullen met een hoger bod moeten komen.



Qualcomm doet waarschijnlijk dat laatste, al gaat dat het bedrijf dan wel miljarden extra kosten. De activistische aandeelhouder Elliott Management (6 procent van de aandelen) mikte vorige maand op 135 dollar per aandeel, maar analisten verwachten dat het Amerikaanse bedrijf aan 125 dollar per aandeel genoeg zal hebben. Doet Qualcomm dat bod, dan zou de deal eind maart, vlak na de goedkeuring vanuit Brussel, rond moeten zijn.