Bodycount met rapper Ice-T en Satyricon naar FortaRock 2018

Sporadische kortingen op 'grijze vrijdag' Malden en Groesbeek

12:56 MALDEN/GROESBEEK - Het is in Malden en Groesbeek meer een grauwe grijze vrijdag dan een Black Friday. Slechts mondjesmaat doet de middenstand mee aan het uit Amerika overgewaaide kortingscircus. Veel extra klandizie lijkt dat nog niet op te leveren. In de ochtend is het in de winkels niet drukker of rustiger dan anders.