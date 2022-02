Boekhoorn wil ‘woon-icoon’ aan het Keizer Karelplein

De nieuwbouw is voorzien op de plek van het leegstaande ABN Amro-kantoor, waarvan Boekhoorn de eigenaar is. Het bekende, in graniet opgetrokken bankgebouw uit de jaren 70 gaat mogelijk tegen de vlakte. Dat bevestigen goed ingevoerde bronnen. Maar: het is nog geen uitgemaakte zaak. Het huidige kantoor ombouwen en uitbreiden voor woningbouw zou ook worden overwogen.



Boekhoorn heeft het architectenbureau UNStudio van Ben van Berkel opdracht gegeven een ontwerp te maken. Van Berkel is onder meer bekend van het spectaculair vormgegeven centraal station in Arnhem, maar ook van bijzondere projecten wereldwijd én van Museum Het Valkhof in Nijmegen.