Boeren delen gratis aardappels en groenten uit op Nijmeegse markt: ‘Schreeuw om aandacht’

Volgens veehouder Arjan Brons is de actie bedoeld om mensen met een klein inkomen te helpen in de huidige tijd van oplopende energierekeningen. Daarnaast is het volgens hem een ‘schreeuw om aandacht’ vanuit de boeren.

,,We willen laten zien dat ook de boeren die groenten telen en zonder dieren werken, in de toekomst gevaar lopen door de stikstofregels.” De dieren zijn er overigens wel. ,,Voor de kinderen hebben we pony's, geitjes en schaapjes meegenomen.”

Stadhuis

De boeren hebben zich verschanst ter hoogte van het stadhuis, tussen de overige marktkooplui. Bang voor reacties van groentenverkopers is Brons niet. ,,We gaan niet ontzettend veel weggeven, minder dan dat zij verkopen. Geen aardbeien, bijvoorbeeld. Aardappels, uien, appels, wortelen. Dat soort producten. Het zal ze wát omzet schelen, maar niet veel.”

Volledig scherm Handhavers grijpen in. © DG

Handhavers snel ter plaatse

De actie van de Betuwse boeren is al snel opgemerkt door twee handhavers van de gemeente Nijmegen. ‘Gaan jullie demonstreren?’, vroegen zij de boeren kort na 08.30 uur. Nee, was daarop het antwoord. Het is een ‘ludieke actie’, maar zonder aankondiging, laat staan vergunning. ,,Dan zal u toch moeten vertrekken", zegt de jonge handhaver. De politie is inmiddels ook ter plaatse, maar voorlopig zijn de boeren er nog.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.