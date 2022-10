Boeren delen groenten en fruit uit op Nijmeegse markt en oogsten steun: ‘Zonder boeren gaan we allemaal ten onder’

Volgens veehouder Arjan Brons is de actie bedoeld om mensen met een klein inkomen te helpen in de huidige tijd van oplopende energierekeningen. Daarnaast is het volgens hem een ‘schreeuw om aandacht’ vanuit de boeren.

Pal voor stadhuis

De boeren staan ter hoogte van het stadhuis, tussen de overige marktkooplui. Bang voor reacties van groenteverkopers is Brons niet. ,,We geven niet ontzettend veel weg, minder dan dat zij verkopen. Geen aardbeien, bijvoorbeeld. Aardappels, uien, appels, wortelen. Dat soort producten. Het zal ze wát omzet schelen, maar niet veel.”

,,We willen laten zien dat ook de boeren die groenten telen en zonder dieren werken, in de toekomst gevaar lopen door de stikstofregels.” De dieren zijn er overigens wel. ,,Voor de kinderen hebben we pony's, geitjes en schaapjes meegenomen.”

Volledig scherm Boeren delen groenten en fruit uit op de markt in Nijmegen. Even voor 09:00 uur zijn ze met trekkers en platte kar de zaterdagmarkt opgereden. Ook hadden ze een paar pony's, geitjes en schapen meegenomen. © Paul Rapp

Karin Radstake is zelf geen boer, woont al meer dan twintig jaar in Nijmegen, maar ze helpt vandaag wel mee aan de actie. ,,We hopen Nijmegenaren te laten zien dat groenten en fruit ergens vandaan moeten komen, en het niet vanzelfsprekend is dat ze in de schappen liggen.”

Handhavers snel ter plaatse

De actie van de Betuwse boeren is al snel opgemerkt door twee handhavers van de gemeente Nijmegen. ‘Wat gaan jullie hier doen?’, vroegen zij de boeren kort na 08.30 uur. Het is een ‘ludieke actie’, was daarop het antwoord. Maar zonder aankondiging, laat staan vergunning. ,,Dan zal u toch moeten vertrekken”, zegt de jonge handhaver.

Nog geen halfuur later is de politie ook ter plaatse. Na een gesprek is besloten dat de boeren tot 14.30 uur mogen blijven staan, daarna moeten ze vertrekken.

Volledig scherm © Paul Rapp

Steun van marktkooplui

Brons hoeft inderdaad niet te vrezen voor boze reacties van groenteverkopers. Want nadat de boeren zijn geïnstalleerd, maken ze samen met de politie en gemeente een rondje langs andere groenteverkopers op de markt. Die reageren begrijpend, zo lang het maar bij een eenmalige actie blijft.

Zo ook groenteboer Daan Roelofs, iets verderop bij Kelfkensbos. ,,Ik vind het goed dat ze er staan”, zegt Roelofs. ,,Zonder de boeren gaan we allemaal ten onder.”

Jan Schrijver verkoopt parfum op de markt en heeft vandaag de boeren als nieuwe overburen. ,,Het enige nadeel is dat mensen mijn kraam voorbijlopen, maar ik vind het niet erg.” Fena C. Kerim staat links van de boeren met zijn churroskraam. ,,Als ik vandaag geen omzet heb vanwege de boeren, vind ik dat prima. Ik steun de boeren.”

Reacties van bezoekers

Afgezien van een handjevol verwarde Duitse toeristen, wekt het protest met name sympathie op bij bezoekers. ‘Ze hebben het recht’ en ‘iedereen moet z’n eigen hachje redden’ klinkt het.

Ellen Wouters uit Beuningen fietst nietsvermoedend langs de boeren, op weg naar de bakker. Van een boer krijgt ze een zak aardappels aangereikt, daarna een zak wortelen. ,,Dat wordt hutspot, maandag”, grapt ze.

In de namiddag brengen de boeren alles wat overblijft naar de voedselbank.

Volledig scherm Ellen Wouters uit Beuningen neemt een zak aardappelen in ontvangst. © Paul Rapp

