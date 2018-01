Boksen is populair in Nijmegen, met dank aan Rico Verhoeven

De begin dit jaar geopende Mack Gym telt al 60 leden. Ook kickboksscholen zitten in de lift. ,,We hebben nu 350 leden en blijven groeien’’, zegt een woordvoerder van The Boxing Arena, sinds twee jaar gevestigd in de Jan Massinkhal. ,,Vooral op de bokszaktrainingen komen steeds meer mensen af.



De groei van de sport past in een landelijke trend. ,,We hebben 92 aangesloten verenigingen en enkele aspirant-verenigingen’’, vertelt Peter Bonthuis, voorzitter van de Nederlandse Boks Bond (NBB). ,,Enkele jaren terug waren dat er 70.’’



Fitnesscentra spelen in op de rage. De bokszaktraining is daar standaard drukbezocht. ,,Een groot deel van onze 650 leden pakt soms een bokstraining mee’’, weet Lars van Naassum van sportschool The Kettlebell Club.