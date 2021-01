Boos op relschoppers, maar hoe heilig waren we zelf vroeger? ‘De coronacrisis maakt ons aartsconservatief’

Zo ziet ‘Natuurpark Millinger­waard’ er straks uit: ruimte voor vogels, vissen, amfibieën, planten én recreanten

7:00 MILLINGEN - De ontgronding in de Millingerwaard is voorlopig voltooid en daarmee is de industrie verdwenen. Het gebied wordt nu helemaal een natuurgebied dat bij hoogwater onder water komt te staan. De waard is een belangrijk bergingsgebied in hoogwaterperiodes geworden. Ook ecologisch is het belangrijk dat het terrein af en toe onder water komt te staan, want dat zorgt voor bijzondere flora en fauna.