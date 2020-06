Boosheid over oproep om Waalstrand te mijden: ‘Een no-go zone? Ga gewoon handhaven of sluit het gebied’

Beek huilt om stalen bruggetje Kastanje­dal: ‘Schokkend, een gedrocht’

10:54 BEEK - ,,Het oude houten bruggetje moet gewoon terug. Dit lijkt nergens op". Loet van Suis, jarenlang boegbeeld van de VVV in Beek, vertolkt de opvatting van het dorp Beek over het nieuwe bruggetje dat door het Gelderschap Landschap over het beekje in het befaamde Kastanjedal is gelegd.