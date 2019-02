Borstvoeding? Nee, zei meneer pastoor

Veertien kinderen kregen Maria van Zundert en Hendrik Dirven aan het einde van de 19de eeuw maar veel ruimte voor vreugde was er niet. Van de veertien kinderen stierven er elf op jonge leeftijd. De familie Dirven woonde in het Brabantse Roosendaal en vormden geen uitzondering.



Het Kinderkerkhof? Zo noemt Evelien Walhout het Brabant van de 19de eeuw in haar proefschrift. Walhout, verbonden aan de Nijmeegse Radboud Universiteit en de Universiteit van Leiden, promoveerde afgelopen week bij de Universiteit van Tilburg op een onderzoek naar kindersterfte.



De resultaten zijn opmerkelijk. De kans dat een baby overleed in een katholiek gezin was aanzienlijk groter dan in andere Nederlandse gezinnen. Met name in de gebieden die overwegend katholiek zijn, is het sterftecijfer extreem hoog. En dat bleef zo tot diep in de 20ste eeuw.



Ontbloten

De katholieke kerk was geen voorstander van borstvoeding. Niet dat dit op papier gezet werd door de Roomse Kerk, maar lokaal drongen pastoors aan op de vorming van grote gezinnen. Borstvoeding heeft een remmende werking op de vruchtbaarheid. Daarnaast vond meneer pastoor het ontbloten van een borst in het openbaar helemaal niks.



Terwijl in andere delen van Nederland de zuigelingensterfte aan het begin van de 20ste eeuw al lang daalde, gebeurde in de katholieke gebieden juist het tegenovergestelde.



Walhout legt in haar onderzoek nadrukkelijk een verband met borstvoeding. ,,We kunnen zien dat veel kinderen overleden aan maagklachten, zoals diarree. Dat komt waarschijnlijk doordat er minder borstvoeding werd gegeven.”



De elf overleden kinderen van het gezin Dirven, waar het proefschrift mee begint, overleden allemaal binnen enkele weken aan diarree. Uit eerdere onderzoeken blijkt eveneens dat katholieken minder borstvoeding geven dan bijvoorbeeld protestantse of joodse vrouwen.