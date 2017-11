Bouharrou vraagt meer tijd voor bezwaar weigeren hotelplan

Kin­der­dag­ver­blijf wint in vrijwel hele regio aan populariteit

12:49 ARNHEM/NIJMEGEN - De kinderdagverblijven in de regio doen 'goede zaken'. In vrijwel alle gemeenten in de regio ging in 2016 een relatief groter deel van de kinderen naar een kinderdagverblijf dan het jaar ervoor. Opvallende uitschieter is Mook en Middelaar: 85,2 procent van de kinderen tot 4 jaar oud werden daar vorig jaar naar een crèche gebracht.