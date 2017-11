Bouw biomassacentrale Nijmegen afgeblazen

Sporen uit Romeinse tijd in Overasselt

9:57 OVERASSELT - Wat ze er gedaan hebben en wie ze precies waren, is nog onduidelijk. Maar dát er in de Romeinse tijd bewoning in Overasselt is geweest - zoals al lang werd vermoed - is een feit. Archeologisch onderzoek van Bureau RAAP heeft dat aangetoond. Vervolgonderzoek, volgend jaar, moet meer duidelijkheid verschaffen.