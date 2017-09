Bouwcontainer voor de deur? In Nijmegen betaal je de hoofdprijs

Wietkwekerij met 325 planten in Nijmeegse flat

25 september NIJMEGEN - In een flat in Nijmegen heeft de politie maandag een hennepkwekerij gevonden met 325 planten. De wietplantage werd gevonden in een appartement op de zevende etage in een gebouw aan het Spijkerhofplein. Er is nog niemand aangehouden.