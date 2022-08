Bouwdorpen zijn terug van weggeweest, maar niet in iedere wijk

Poeder­brief in Bed­burg-Hau bij Kleef: brand­weer zet 150 mensen in

BEDBURG-HAU - De brandweer in de regio Kleef heeft vrijdagmiddag 150 mensen alsmede een mobiel laboratorium ingezet nadat er bij een artsenpraktijk in het dorpje Bedburg-Hau even voorbij Kleef een poederbrief was bezorgd die mogelijk biologische ziekteverwekkers (Anthrax) bevatte. Negen uur later bleek dat niet zo te zijn maar ging het om het volstrekt ongevaarlijke Dextrin, een zetmeel uit maïs.

