Bouwexplosie Nijmegen zorgt voor groeirecord

Dé bouwlocaties: Waalfront West (500 woningen in de wijk Batavia), Willemskwartier (De Genestetlaan, 228 nieuwe appartementen) en natuurlijk de Waalsprong in het Betuwse deel van de stad. Nijmegen-Noord neemt dit jaar 700 opgeleverde woningen voor zijn rekening, ruim 150 meer dan in 2016 en 300 meer dan in 2015. De Waalsprong zit qua ontwikkeling inmiddels op de helft. Sinds de start in 1999 zijn hier ruim 5.700 woningen gebouwd. Het uiteindelijke doel is zo'n 12.000 woningen. Rond 2027 woont in Noord ruim een vijfde van alle inwoners van Nijmegen.

Vergrijsd

De sprong die de Waalsprong maakt, is verrassend. Een paar jaar geleden was het Nijmeegse stadsbestuur al heel blij met een uitbreiding van 300 tot 400 huizen per jaar. Het nieuwe stadsdeel is de afgelopen twintig jaar diverse malen geconfronteerd met tegenvallers die voor vertraging zorgden. Bij de start in 1998 werd er nog van uitgegaan dat de Waalsprong in 2015 helemaal 'af' zou zijn.

Nevengeul

Dat wordt hersteld in 2019, want de verkoop van kavels loopt uitstekend. Dus verwacht Nijmegen in dat jaar een oplevering van méér dan 700 huizen. Met name in de Stelt Zuid bij de Bemmelsedijk en in De Grote Boel langs de Griftdijk. Ook hoopt Nijmegen in 2018 een start te maken in het Hof van Holland nabij het NS-station Lent met de eerste 165 woningen.