Bouwvakkers ziek thuis door eikenprocessierups; vertraging bouw universiteit Nijmegen

Vanwege het warme weer van de afgelopen weken gingen bouwvakkers met korte broeken en mouwen aan het werk op het campusterrein. Daar stikt het echter van de nesten van eikenprocessierupsen. Dat zorgde voor een hoop bulten en jeukklachten.

Uitvoerder Johan Kamp van Bouwcombinatie Heyendaal FSW, het aannemersbedrijf dat op het campusterrein aan het werk is, zegt dat de bouwvakkers in kwestie nog ziek thuiszitten. ,,De verwachting is dat een deel van hen ook niet terugkeert. Hoe ernstig de klachten van de zieke bouwvakkers precies zijn, weet ik niet. Op dit moment zijn we gewoon aan het werk en ervaren we geen overlast van de eikenprocessierups.”

Rups beweegt niet meer

Dat komt door de terugtrekkende beweging die de rups maakt, stelt bioloog Arnold van Vliet van het Kenniscentrum Eikenprocessierups. ,,De rups verplaatst zich nu niet meer, dus het risico van verspreiding is nu minder. Maar vergis je niet: er zijn wel overal nog nesten in de bomen. Dus bij een stevige regenbui of forse wind kunnen de haartjes zich alsnog verspreiden, met alle gevolgen van dien.”

Dat bouwvakkers ziek uitvallen als gevolg van de eikenprocessierups, is nieuw voor bioloog Van Vliet. ,,Wel zijn verhalen bekend van fruitplukkers die veel last hebben van de rups. Het lastige is dat de haartjes verschrikkelijk klein zijn. Door kleding te dragen die je lichaam bedekt, kun je het risico op klachten verkleinen, maar volledig uitsluiten is niet mogelijk.”

Aangepaste planning

De aannemer heeft inmiddels vervangers gevonden voor de uitgevallen bouwvakkers. Ook is de planning van de nieuwbouw aangepast: werkzaamheden die nu wél al uitgevoerd kunnen worden, maar eigenlijk pas later zouden plaatsvinden, zijn naar voren geschoven. Daarmee hoopt de aannemer dat de beoogde opleverdatum, september 2020, niet in gevaar komt.