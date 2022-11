Nachtleven Nijmegen luidt de noodklok: ‘Alles verdwijnt, een stille ramp’

NIJMEGEN - Nijmegen verliest vier nachtzaken op de culturele broedplekken: Brebl, Strandbar Stek, Hubert en Neus, samen goed voor jaarlijks zo’n 125.000 bezoekers. Voor hen is geen nieuwe locatie beschikbaar. ‘Een stille ramp’ vinden de clubs. Ze hebben zich verenigd in platform Nachtcult en gaan actievoeren.

Vrijdag was de aftrap met een handtekeningenactie bij Drift, een tweedaags festival voor elektronische muziek bij de Vasimhal. Hiermee wil Nachtcult het uitgaanspubliek en de Nijmeegse politiek duidelijk maken wat er verloren dreigt te gaan.

Studentenstad Nijmegen heeft een bruisend uitgaansleven, zoals bij de horeca in het centrum en poppodium Doornroosje. Maar ook op oude industrieterreinen zoals Honig en aan de Sint Hubertusstraat in Hazenkamp. In voormalige fabriekshallen is de afgelopen jaren een bloeiende nachtcultuur ontstaan.

Nummer 1 in European Best Destinations

Nijmegen was dit jaar nummer 1 in de European Best Destinations-verkiezing voor de categorie 18-35-jarigen. Die ereplek kreeg de stad onder meer vanwege de vele festivals en unieke hotspots. ,,Juist op plekken aan de rafelrand ontstaan nieuwe initiatieven”, zegt Godfried Verstegen van Brebl.

‘Veel bewegingen waar iedereen in Nijmegen trots op is, komen voort uit culturele broedplekken’, betogen de initiatiefnemers van Nachtcult. ‘Denk aan Doornroosje, Drift, WTF en andere concepten’. Maar hoe succesvol deze nachtzaken ook zijn, er is straks geen plaats meer voor. Neem Brebl op het Honigterrein dat jaarlijks 50.000 mensen trekt met jazzconcerten en dancefeesten. Het is onmogelijk om een geschikte nieuwe locatie te vinden. Het podium moet eind van het jaar wijken voor woningbouw.

Voor Strandbar Stek bij NYMA aan de Waal (dit jaar 35.000 bezoekers) en Hubert (36.000 bezoekers) is ook geen nieuwe plek. Ook niet voor Neus, een kunstplatform annex bar in het centrum. Dat si weliswaar een kleine speler maar wel een plek voor experimenten.

Actie van Nijmeegse politiek

,,Samen zijn we goed voor zo’n 125.000 bezoekers”, zegt Julius Brom van Brebl. ,,Die mensen kunnen niet terecht in andere zalen in Nijmegen. Niet in aantal en ook niet omdat ze komen voor andere uitgaansconcepten.” Nachtcult hoopt op actie van de gemeente Nijmegen en verwijst naar het coalitieakkoord waarin staat dat gewerkt wordt aan herstel van het nachtleven.

Het probleem is dat er geen tijdelijke locaties voorhanden zijn, laat de gemeente weten. Een woordvoerder: ,,In het verleden konden we veel culturele ondernemers tijdelijk huisvesten op toekomstige woningbouwlocaties. Daar zijn de bouwers inmiddels gestart. Door de aanhoudende krapte op de vastgoedmarkt in Nederland is het niet eenvoudig om nieuwe plekken te vinden.”

Het stadsbestuur wil zeker in gesprek met de initiatiefnemers. ,,Ook wij vinden een gevarieerd aanbod van podia en locaties voor een goed nachtleven belangrijk.”

