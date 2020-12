Tbs’er op verlof met alcoholmeter om de enkel: ‘Veiliger en beter’

Op rijbaan geparkeer­de auto zorgt voor file op Dorps­straat in Groesbeek

1 december GROESBEEK – Een geparkeerde personenauto heeft dinsdagmorgen ruim een uur lang voor een file gezorgd op de Dorpsstraat in Groesbeek. De bestuurder of bestuurster had de auto op de rijbaan geparkeerd met de alarmlichten van de auto aan.