Brabant dreigt grip op coronavirus te verliezen: angst voor tekort aan ziekenhuisbedden en zorgpersoneel

De bestuurders in de provincie maken zich grote zorgen over de manier waarop het virus zich verspreidt. Ruim 40 procent van de Nederlandse patiënten woont in Noord-Brabant. Van alle patiënten van wie de besmettingsoorzaak onbekend is, is dat zelfs ruim de helft, aldus het RIVM.



Uit een steekproef in Brabantse ziekenhuizen bleek dat meer dan 1 op de 25 medewerkers met klachten het Covid-19 bij zich draagt. In Tilburg was dit zelfs bijna 1 op de 10. In Radboudumc heeft het RIVM twintig Brabantse verpleegkundigen onderzocht. Eén verpleegkundige uit Cuijk bleek besmet.