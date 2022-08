Brand en inbraak in parkeergarage Nijmegen

De brandschade bleek mee te vallen. Er stond een keukenrol in brand vlakbij een paar auto's in de ondergrondse garage. De brandweer had de zaak snel onder controle.



Volgens een buurtbewoner was er in de nacht van zaterdag op zondag ook al trammelant in de parkeergarage die alleen toegankelijk is voor bewoners. Er zouden bij vier auto's ruiten in zijn geslagen. Uit één van de auto's zou ook iets gestolen zijn.



De woningen boven de parkeergarage hoefden voor de brand niet te worden ontruimd.