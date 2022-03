Brand in centrum Nijmegen, appartementen boven winkel ontruimd

De brand brak rond middernacht uit boven de voormalige bootstore in de straat. De hulpdiensten hebben opgeschaald naar 'grote brand’, vanwege de locatie in het centrum en omdat er negen appartementen boven de winkel worden bewoond. Volgens de brandweer is de brand ontstaan in een meterkast. De traumahelikopter is onderweg geannuleerd en hoefde niet te landen.



De appartementen zijn ontruimd. Voor zo ver bekend zijn er geen gewonden gevallen.



De bewoners mochten weer naar huis nadat de brandweer de appartementen had geventileerd.