Brand in flatwoning in Nijmeegse wijk Hatert: schade is groot, meerdere appartementen onbewoonbaar

Nijmege­naar (40) lichtge­wond bij schietpar­tij in Tolhuis, twee mannen aangehou­den

20 september NIJMEGEN - Een 40-jarige Nijmegenaar is zondagavond rond 22.00 uur lichtgewond geraakt bij een schietpartij in de Tolhuis 52e straat in zijn woonplaats. Inmiddels zijn twee verdachten van 26 en 33 jaar uit Nijmegen aangehouden voor betrokkenheid bij het incident.