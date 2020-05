Brand onder Waalbrug is mogelijk aangestoken

De werknemers van Team Waalbrug zijn momenteel bezig om vanaf deze steigers bekistingen aan te brengen voor de 'vingervoegen'. In die voegen komt ijzer te liggen dat ervoor zorgt dat de brug kan krimpen en uitzetten. Hoegen sluit niet uit dat er van bovenaf de brug iets brandbaars op de houten vloer van de steiger is gegooid. ,,We zetten het werk aan alle kanten af, maar er zijn altijd mensen die eroverheen klimmen. Dit is wel de eerste keer dat we zoiets bij de Waalbrug meemaken.”



De Waalbrug is 80 jaar oud en wordt momenteel helemaal onder handen genomen. Het betonnen wegdek wordt vervangen en de brug zal geschilderd worden. Dagelijks rijden er tussen de 45.000 en 50.000 voertuigen en 5000 fietsers over de brug. Stadin- en staduitwaarts is er voorlopig maar één rijbaan beschikbaar.