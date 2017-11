Brandbrief studentensteden over uitbuiting studentenwoningen

'Laat de open haard uit tijdens Ze­ven­heu­ve­len­nacht'

14 november NIJMEGEN - Laat de open haard niet branden tijdens de Zevenheuvelennacht komende zaterdag. Dat is de oproep van deelneemster Wilma Coehoorn, die er de afgelopen jaren last van had dat zij onderweg op diverse plekken de lucht van verbrand hout in haar neus en longen kreeg.