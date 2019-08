Brandweer en boswachter alert op natuurbrand na droogte Hatertse en Overasseltse Vennen

video Bevrij­dings­mu­se­um verhuist: ‘Dan moet-ie maar mee op de blote voeten’

31 juli GROESBEEK - Het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek is aan het verhuizen. Het Bevrijdingsmuseum werd in 1987 opgericht en was gehuisvest in voormalige panden van werkeiland Neeltje Jans dat in de Oosterschelde lag. Het gebouw werd twee keer uitgebreid en was totaal versleten.