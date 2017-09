Brandweer ontruimt bar na doorzakken plafond door zware airco in Nijmegen

De ongeveer vijftien klanten hoorden opeens een harde klap waarna het verlaagde plafond bol kwam te staan en scheuren vertoonde. Via de lampen kwam gruis de koffiezaak in. ,,'s Ochtends had ik al zo'n knal gehoord, maar toen zagen we niets’’, zegt Leonie Modderkolk, die op dat moment in de zaak aan het werk was. Na de knal 's middags belde ze de brandweer, die daarop de zaak ontruimde en de omgeving afzette. ,,Er was geen sprake van paniek. De meesten hebben hun koffie nog opgedronken en daarna afgerekend.’’



Erwin van Megen schrok van de knal. ,,Het was best wel eng, vooral voor de mensen die onder het bolle plafond zaten. Die gingen wel direct ergens anders zitten’’, zegt de Nijmegenaar die met zijn vrouw en dochter in Doppio aan het koffiedrinken was.



Doppio is gevestigd in een nieuwe woontoren. Bewoners van deze appartementen reageerden ook nuchter. De vrouw die boven de winkel woont, zegt de knal niet te hebben gehoord. Ook personeel van aangrenzende winkels en horeca zeggen niets te hebben gemerkt.