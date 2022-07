‘Breaking Bad’ in Overasselt, maar wie betaalt de schoonmaak?

DEN HAAG/OVERASSELT – Een brand, een drugslaboratorium en agenten met mitrailleurs voor de deur. Het leek in de zomer van 2019 wel op een aflevering van de hitserie Breaking Bad in Overasselt. De schuureigenaren en de gemeente ruziën nu over de kosten van het opruimen.

’s Lands hoogste bestuursrechter, de Raad van State, moet er nu aan te pas komen om de geldruzie tot een goed einde te brengen. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) spendeerde namens de gemeente wel 60.000 euro om de achtergebleven rommel op te ruimen, en dat moeten de eigenaren terugbetalen. Alleen geloven die niet dat het echt zoveel geld heeft gekost.

Knallen

Het was spektakel, donderdag 1 augustus 2019 langs de Ewijkseweg in Overasselt. Omwonenden hoorden knallen en even later sloegen de vlammen uit een schuur bij een woning met autohandel en paardenstalling. Toen het vuur gedoofd was, vond de brandweer in twee zeecontainers een compleet drugslaboratorium. Onder zware bewaking werd het amfetaminefabriekje ontmanteld. De hele buurt was verrast. Buren weten de drukte altijd aan de auto’s en de paarden.

De eigenaren van het terrein ontkenden elke betrokkenheid, maar de burgemeester van Heumen gooide het hele perceel een paar maanden later wel een heel jaar op slot. Er mocht niet meer gewoond of gewerkt worden. In januari vorig jaar begon het grote opruimen. De eigenaren moeten nu de rekening betalen, anders veilt de gemeente hun hele hebben en houden. Volgens hun raadsman kúnnen de eigenaren niet eens betalen, omdat ze lange tijd niets hebben kunnen verdienen.

Oor aangenaaid

Bovendien naait het schoonmaakbedrijf ze een oor aan, vinden de eigenaren: die 60.000 euro kan het nooit gekost hebben. Nu hopen ze dat de rechter de rekening in de prullenmand gooit, dan wel fors verlaagt. Volgens de woordvoerders van de ODRN klopt de nota echter wel. ,,Er moest heel veel gevaarlijk chemisch afval, grofvuil en verontreinigd puin worden afgevoerd”, verklaarden ze op de rechtszitting.

De hele opruimoperatie had echter niet meer dan 15.000 euro hoeven kosten, schat de raadsman van de eigenaren in. Volgens hem klopt er niets van de rekening en is die nauwelijks gespecificeerd en daardoor oncontroleerbaar.

Zelf opruimen

Volgens de ODRN is de eigenaren echter de kans geboden de rommel zelf te laten opruimen. ,,Maar daar hebben ze geen gebruik van gemaakt. Vandaar dat we het met bestuursdwang zelf hebben aangepakt. Dat het duurder is als een gemeente het moet doen, is nu eenmaal een bekend feit. Bedrijven denken bij een overheidsopdracht altijd wel iets meer te kunnen vragen. Maar wij hebben alle gemaakte en opgevoerde kosten gecontroleerd, waardoor de rekening toch veel lager uitviel dan de eerste offerte.”

Alleen enkele opgevoerde kostenposten lijken zelfs de rechter wel wat hoog. 8000 euro voor de driedaagse aanwezigheid van een veiligheidskundige? Klopt dat wel?

,,Zo’n man kost nu eenmaal heel veel omdat hij zo enorm gecertificeerd is”, zei de ODRN-man. Een onzinnig bedrag, volgens de raadsman: ,,8000 euro voor een beetje rondkijken op een terrein? Dan laat ik me gelijk omscholen tot veiligheidskundige.”