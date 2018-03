Breinaald gaat na val dwars door lapjeskat Jetje heen

Groot onderzoek naar camera's in blootruimten sauna na klachtenregen

27 maart NIJMEGEN - Zeker 120 klachten in korte tijd over camera's in sauna's in het hele land zijn aanleiding voor onderzoek. De Autoriteit Persoonsgegevens doet de komende tijd een steekproef en gaat een aantal sauna's langs. De hamvraag is: Hangen er camera's in ruimten waar gasten ongekleed rondlopen?