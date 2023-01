Brievenbus uit deur geblazen bij explosie in Nijmegen

De bewoners werden rond 02.00 uur opgeschrikt door een knal. De brievenbus belandde door de klap in de struiken. Ook het glas van de deur sneuvelde.



Wat voor explosief er precies afging, is nog niet bekend. Volgens een videocorrespondent ter plaatse vermoeden buurtbewoners dat er sprake is van een vuurwerkbom die door de brievenbus is gegooid. De politie onderzoekt of dit daadwerkelijk het geval is geweest.