Broedplaats Hubert mag nog even blijven op het oude industrieterrein in de Hazenkamp

Het voormalige terrein van metaal-elektrobedrijf Alfa Laval aan de St. Hubertusstraat is bestemd voor woningbouw. Gemeente Nijmegen en projectontwikkelaar KlokGroep werken aan de plannen. Maar de procedure voor het bestemmingsplan moet nog starten, dus het duurt nog even voordat de schop in de grond gaat.

Flexibel

,,We hadden stiekem al gehoopt op verlenging van het huurovereenkomst”, zegt Teeuwissen. ,,Eigenlijk moesten we op 1 juli vertrekken.” Het is al de derde keer dat het kunstenaarsinitiatief meer tijd krijgt. Zou er nog meer rek zitten in de termijn? ,,Daar rekenen we niet op”, reageert Jop Teeuwissen, ,,maar we zijn flexibel. Als het kan, graag.”

Broedplaats Hubert heeft de beschikking over een paar fabrieksloodsen en een binnenplaats. De buitenruimte is in de zomer ingericht als terras. De hallen zijn in gebruik als bar, concert- of filmzaal en er zijn werkplaatsen voor kunstenaars. Hubert biedt volop de gelegenheid voor experimenten.

Daarnaast is de organisatie meer en meer actief buiten de locatie aan de St. Hubertusstraat. Zo zit Hubert tegenwoordig in de organisatie van de Nijmeegse Kunstnacht en programmeert tijdens de Vierdaagsefeesten muziek en cultuur in het Kronenburgerpark.

,,We kunnen overal dingen organiseren”, zegt Teeuwissen. ,,Zo hebben we plannen voor het NYMA-terrein. We kunnen snel schakelen. Het programma passen we aan op de locatie. Bijvoorbeeld: als we terechtkunnen in het seinhuisje in de spoorkuil, dan bedenken we daar iets voor.”

