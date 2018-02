Broers Carlo en Hugo D. ontkennen dat ze een wietbende leidden

Dertig nominaties voor de Gel­der­s­Nieuws­fo­to 2017

19:01 NIJMEGEN - Wordt het de foto van de gijzelnemer die, enkel nog gekleed in onderbroek, over straat loopt in Arnhem terwijl hij onder schot wordt gehouden door mannen van een arrestatieteam? Of de plaat van de fraaie villa die in brand staat en waarbij brandweerlieden machteloos toekijken? Of het beeld dat prachtig de eiercrisis laat zien die tal van Gelderse bedrijven trof?