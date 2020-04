Bruls: bezorgen bierpakketten tijdelijk toegestaan, afhalen van drank bij horeca blijft verboden

De wedloop naar een coronavac­cin: hoopvol, of vooral een prestige­strijd?

16:19 NIJMEGEN/ WAGENINGEN - Zo’n beetje de hele wereld is naarstig op zoek naar een vaccin of een wondermiddel tegen corona. Zo ontdekten onderzoekers van het Nijmeegse CWZ dat ernstig zieke coronapatiënten een tekort aan vitamine K hebben, doet het Radboudumc (ook Nijmegen) proeven met een al bestaand tuberculosevaccin en zijn wetenschappers in Wageningen bezig met de ontwikkeling van een volledig nieuw vaccin.