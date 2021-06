Bruls grijpt in op ‘festivalterrein’ Veur-Lent: meer politiecontroles, mogelijk nog meer maatregelen

Dit weekend stuurden omwonenden al een brandbrief naar burgemeester Bruls. Vooral op de Lentse Warande is het schering en inslag, stellen zij. Honderden jongeren komen daar in de avonduren samen, draaien harde muziek en scheuren met hoge snelheden op de dijk rond in auto’s. Dat gaat regelmatig door tot diep in de nacht, zeggen de buurtbewoners in een verklaring: ‘De stranden en uiterwaarden zitten vol met feestvierende jongeren. Drank, drugs en lachgas is er in overvloed. Het lijkt er wel een festivalterrein, maar voor ons is het inmiddels een no-go area.’