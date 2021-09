Bruls haalt hard uit naar 'schurken' van Moeke en naar Oubaha: 'Grootste schreeuwlelijk van horeca-Nederland’

Duits museum krijgt schilderij van Beek ter nagedachte­nis aan Nijmeegse kunsthisto­ri­cus

28 september KLEEF/NIJMEGEN - Het museum B. C. Koekkoek-Huis in Kleef heeft van gulle gevers drie bijzondere schilderijen gekregen. Een van de werken is een gezicht op het dorp Beek dat is geschonken ter nagedachtenis aan de eerder dit jaar overleden Nijmeegse kunsthistoricus Gerard Lemmens.