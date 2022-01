Bruls in nieuwjaarstoespraak: niet oeverloos debatteren, maar kiezen voor huizen bouwen

NIJMEGEN - Durven te kiezen als het gaat om bouwen in de stad, ook al is niet iedereen daar blij mee op sommige plekken. Niet verzanden in oeverloze discussies over belangen, inspraak, procedures en bouwwensen. Dat is volgens burgemeester Hubert Bruls de echte uitdaging voor 2022.

Dat was de belangrijke boodschap van de burgemeester in zijn nieuwjaarstoespraak, die hij maandagavond online uitsprak. ,,Het gaat in werkelijkheid om het durven maken van keuzes. Politieke keuzes, in onder andere de Nijmeegse gemeenteraad. Keuzes die we durven uit te leggen, ook al is niet iedereen tevreden. Wij zijn als Nijmegen helaas aanwezig in de top drie van steden met de grootste woningtekorten. Er wordt hard gewerkt om deze top drie te verlaten, want er zijn lijstjes waar je liever niet in staat.”

Meer woningen, extra drukte

Wonen noemde Bruls daarmee dus expliciet als belangrijk thema voor dit jaar. Zo moet de gemeenteraad dit jaar een keuze maken voor het stadseiland: bebouwen of niet en zo ja, met hoeveel woningen dan?



Kiezen voor huizen bouwen, betekent dat er minder ruimte is voor recreatie, sport en spel, groen, voorzieningen, aldus Bruls. ,,En ook: nieuwe woningen met meer mensen gaan vaak gepaard met extra voorzieningen en extra verkeer, wat een belasting betekent voor toch al vaak drukke gebieden. En waar je een woning bouwt, kun je geen bedrijf bouwen.”

Onderdak voor vluchtelingen

De burgemeester wil bovendien dat de stad onderdak blijft bieden aan speciale groepen. ,,Zoals vluchtelingen, mensen die door omstandigheden op straat komen te staan, mensen met psychische problemen. In Nijmegen is plaats voor iedereen, ongeacht waar je vandaan komt of wie je bent.”

Voor het tweede opeenvolgende jaar was de nieuwjaarstoespraak van de Nijmeegse burgemeester van tevoren opgenomen. Bruls sprak de inwoners toe vanachter zijn bureau. Vanwege corona kon de gemeente Nijmegen opnieuw geen openbare nieuwjaarsreceptie houden in De Vereeniging, zoals gebruikelijk. De toespraak was in delen geknipt, tussendoor waren filmpjes te zien waarin Nijmegenaren aan het woord kwamen over hoe ze de coronacrisis ervaren. Ook maakte Bruls de Nijmegenaar van het Jaar bekend.

,,Het virus dat ons leven nu al bijna twee jaar bezighoudt, heeft ook een aantal ontwikkelingen in de maatschappij zichtbaar gemaakt”, merkte hij op, waarbij hij de verruwing van het debat omfloerst omschreef. ,,Er zijn andere discussies ontstaan dan we kenden; er is online een geheel nieuwe dynamiek ontstaan.”

Maar ook prees hij de nuance en de veerkracht van veel mensen. ,,We willen als gemeentebestuur dit jaar aan iedereen die wij ontmoeten vaker de vraag te stellen: hoe gaat het met je?”