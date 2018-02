Bruls laat veiligheid Grotestraat onderzoeken na schietpartij

NIJMEGEN - Naar aanleiding van de schietpartij gaat burgemeester Bruls, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid in de stad, onderzoeken of er rond uitgaansgelegenheid Extase aan de Grotestraat sprake is van een structureel probleem en of er vrees is voor toekomstige orderverstoringen.

Aan de schietpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan tussen twee cafégasten in Extase. Een man werd door de beveiliger buiten gezet, aldus de politie. De andere man ging vervolgens ook naar buiten. Vervolgens is er op straat geschoten, waarbij een 28-jarige Nijmegenaar zwaargewond raakte. Politieagenten troffen het slachtoffer aan in de Burchtstraat.

De 28-jarige Nijmegenaar is maandag weer uit het ziekenhuis ontslagen. De politie heeft inmiddels ook met hem gesproken. Er is nog geen verdachte aangehouden, zo meldt de politie.

Buikpijn

Horeca-eigenaar Mike Janssen van Extase heeft er buikpijn van, zegt hij. ,,Ik vind het heel erg voor het slachtoffer. Maar het is niet in mijn zaak gebeurd. Het onderzoek ligt bij de politie, ik heb niet veel gezien.’’ Na overleg met justitie wil hij bij nader inzien niet reageren. 'Dat is beter voor het onderzoek', is hem geadviseerd.

Volgens omwonenden en horecamedewerkers van de cafés in dit stukje van de Grotestraat zijn er elk weekeinde wel vechtpartijen bij de bewuste uitgaansgelegenheid.

Burgemeester Bruls laat via zijn woordvoerder weten: 'Een schietpartij op straat is natuurlijk vreselijk. De politie zet zwaar in op het onderzoek. Dat is nog in volle gang en nog niet afgerond. Dus de rollen van verschillende partijen in dit incident zijn nog in onderzoek.'

Sluiting