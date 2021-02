Bruls slaat alarm: er wordt véél te weinig getest op corona

Nu al wachtlijst voor appartemen­ten in hartje Millingen

3 februari MILLINGEN - Een nieuw plan voor twintig appartementen in hartje Millingen krijgt de instemming van de gemeente Berg en Dal. Het aanvankelijke plan werd afgewezen, maar in de nieuwe versie blijft het historische deel van café De Kastanje aan de Sint Willibrordstraat uiterlijk wel intact. Er is nu al een wachtlijst voor de appartementen.