Bruls trots op hoge opkomst van 54,2 procent: ‘Hoog in de landelijke ranglijst’

NIJMEGEN - Nijmegen kende een relatief hoge opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen: 54,2 procent van alle stemgerechtigden bracht een stem uit. Dat is meer dan in de meeste andere gemeenten.

Wel is de opkomst minder hoog dan in 2018, toen 57,1 procent van de Nijmeegse stemgerechtigden een stem uitbracht.

Landelijk gezien is de opkomst dit jaar teleurstellend. Vrijwel overal kwamen veel minder mensen naar de stembureaus dan vier jaar geleden. In veel grote steden lag de opkomst zelfs onder de 50 procent. Zo bracht in Arnhem maar 46,5 procent van de stemgerechtigden ook daadwerkelijk een stem uit. Ook in gemeenten in de nabij regio was de opkomst lager dan in Nijmegen.

Invloed van oorlog in Oekraïne

De hoge opkomst in Nijmegen maakt burgemeester Hubert Bruls trots. ,,Complimenten voor de kiezers en de campagnes van partijen. Ik ben hier niet ontevreden over. Al had ik nóg liever gezien dat we gestegen waren. Dat er minder mensen hebben gestemd, zal natuurlijk te maken hebben met dat andere, veel belangrijkere nieuws: de oorlog in Oekraïne.”

Volgens Bruls kent Nijmegen ‘een vrij stabiele’ opkomst. ,,Ik denk dat dat ook komt door de bevolkingssamenstelling. Nijmegen kent vrij veel hoogopgeleiden. Die stemmen toch vaker.”

Uitslag pas laat bekend

De uitslag van de verkiezingen was afgelopen nacht pas zeer laat bekend. In het stadhuis wachtten veel politici urenlang af. ,,Het is een heel spannende avond. Wat de uitslag ook wordt; ik ben vooral heel trots op de campagne die we hebben gevoerd. Eindelijk konden we weer flyeren en langs de deuren. Dat was vorig jaar met de landelijke verkiezingen wel anders”, liet GroenLinks-lijsttrekker Quirijn Lokker weten.

