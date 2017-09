Bruls: We gaan drugsdealers gericht aanpakken

,,Maar dit gaat niet alleen over dealers, bedelaars of daklozen’’, vervolgde hij. ,,Het gaat over het aanpakken van het hele gebied.’’



Het college van burgemeester en wethouders werkt aan een analyse en een voorstel om definitief iets te doen aan deze lelijke puist, aldus Bruls.



Hij gaf gisteren aan wat zijn denkrichting is. ,,Meer politie en meer camera's, is alleen voor de korte termijn’’, zegt Bruls. Hij wil gericht de hoofdpersonen in de drugswereld aanpakken. ,,Zonder sleutelfiguren, doen de meelopers niets’’, zegt hij. ,,Zo hebben we het bij de NEC-hooligans ook gedaan.’’