Bruls zet Wendy én kinderen op straat, omdat vader in de drugs zit. Gaat dat niet te ver?

Man ziet dief op zijn gestolen scooter door Kronenbur­ger­park rijden

17:12 NIJMEGEN - Een man is woensdag opgepakt in Nijmegen, omdat hij op een gestolen scooter door het Kronenburgerpark reed. Even daarvoor keek de eigenaar van de tweewieler vreemd op in dat park: hij zag opeens een jongen, die later de dief bleek te zijn, op zijn eigen, gestolen voertuig rijden.