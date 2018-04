Buitenlandse medewerkers Radboud Universiteit kregen jarenlang te weinig salaris

Het college van bestuur kan nog niet zeggen hoeveel medewerkers zijn getroffen. ,,Van ons wetenschappelijk personeel (totale formatie: 2.764 voltijdsbanen, red.) is een kwart buitenlands. Maar we moeten uitzoeken of voor allemaal geldt dat ze werken onder dezelfde voorwaarden.’’

Unieke kennis

Een voorwaarde voor de regeling is dat de medewerker 'unieke kennis' heeft. ,, Pas eind mei weten we meer. Dan weten we ook om welk bedrag het gaat", aldus de persvoorlichter.

De zaak is aan het rollen gebracht door Alexis Linard. De Franse Informatica-promovendus is sinds 2015 in dienst. De Dienst Personeel en Organisatie (DPO) liet Linard weten dat zijn eindejaarsuitkering en vakantiegeld is berekend over 70 procent van zijn loon. ,,In plaats van over het gehele salaris’’, aldus Linard. In zijn geval komt het niet-uitbetaalde bedrag over alle jaren uit op 2.800 euro bruto. ,,Moet je voorstellen wat een hoogleraar die hier al vijf jaar werkt, nog extra gaat krijgen’’, aldus Linard.