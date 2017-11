Burenruzie krijgt lelijk staartje op Facebook: 'Dat helpt niet'

Scheldkanonnade

De 31-jarige Nijmegenaar doet de zondag erop meteen aangifte en wijst bij de politie zijn buurman als de dader aan. Nog dezelfde avond leidt dat tot een heftige woordenwisseling tussen beide buren. De zich uitgedaagd voelende Verwoert neemt de scheldkanonnade aan zijn adres niet alleen op met zijn mobieltje, maar plaatst het filmpje ook op Facebook. Samen met foto's van de vernielde auto. Daarbij laat hij er geen twijfel over bestaan wie volgens hem de dader is.



Buurman William Gabriel zegt desgevraagd niets van doen te hebben met de vernieling van zijn buurmans auto. ,,Ik was de bewuste avond niet eens thuis. Maar dat die knaap geen vriend van me is, klopt. Hij huurt de woning samen met drie andere jongeren en dat geeft veel overlast. Zo komt de stank van het vele blowen je gewoon tegemoet.’’



Verwoert zegt op zijn beurt uit pure frustratie de kwestie op Facebook te hebben geplaatst. ,,Het is zonneklaar wie verantwoordelijk is voor de vernieling, maar volgens de politie is er geen bewijs voor. Er ligt daar op het bureau een heel dossier over deze man, maar ze laten hem gewoon lopen. Ik vraag me echt af of er eerst slachtoffers moeten vallen of zo?’’