Burgemeester Bruls krijgt ambtsketen van afval

Burgemeester Bruls van Nijmegen kreeg dit sieraad van afval vrijdag in Museum Het Valkhof omgehangen. Het is het startsein van Nijmegen als Green Capital 2018, de groene hoofdstad van Europa.



De ambsketen van afval is een symbool van wat je met afgedankte spullen kan doen, van de waarde die apparaten hebben. ,,Een mooi symbool van wat een mooi jaar gaat worden'', vindt Bruls.



Het ontwerp van de ambtsketen is van ontwerper Hugo van der Kallen en edelsmid Els van Heyst heeft hem gemaakt. Dit hele weekeinde is er een festival op Kelfkenbos en museum Het Valkhof. Dat is de aftrap van Green Capital.