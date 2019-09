Behalve de handel in harddrugs vonden in het café het afgelopen jaar meerdere geweldsincidenten plaats, waarbij regelmatig de politie moest ingrijpen. ,,De Smetiusstraat is geen makkelijke plek voor horecazaken", vervolgt de woordvoerster. ,,Het is een hoek van de stad waar nog wel eens wat wat gebeurt. Juist daarom hebben we altijd korte lijntjes met de politie en gemeente gehouden. Als er iets aan de hand was, belden we meteen de politie. Meldingen die wij in goed vertrouwen bij de politie hebben gedaan, worden ons nu als een boemerang tegengeworpen.”



De eigenaar van het café heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen de sluiting. Met advocaten wordt nu onderzocht of via een voorlopige voorziening bij de rechter de sluiting kan worden teruggedraaid, besluit de woordvoerster: ,,Want zo’n sluiting is een financiële strop. Café Puik is een eenmanszaak, dit gaat verstrekkende gevolgen hebben.”